Военные России и Пакистана провели совместные учения на Кубани

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В Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.
Военные России и Пакистана провели совместные учения на Кубани
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«Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Цель учений заключается в обмене опытом между спецназовцами, который они получили в ходе участия в боевых действиях.

Манёвры будут проходить на полигоне Молькино до 9 октября при участии около 200 военнослужащих с обеих сторон.

Ранее стало известно, что снайперы спецназа отрабатывают технику скоростной стрельбы на полигоне в Краснодарском крае в рамках подготовки к российско-пакистанским учениям «Дружба-2021».

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