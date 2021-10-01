Военные России и Пакистана провели совместные учения на Кубани

В Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.

«Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 10 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Цель учений заключается в обмене опытом между спецназовцами, который они получили в ходе участия в боевых действиях.

Манёвры будут проходить на полигоне Молькино до 9 октября при участии около 200 военнослужащих с обеих сторон.

Ранее стало известно, что снайперы спецназа отрабатывают технику скоростной стрельбы на полигоне в Краснодарском крае в рамках подготовки к российско-пакистанским учениям «Дружба-2021».