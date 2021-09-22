Снайперы ЮВО отрабатывают технику скоростной стрельбы на полигоне в Кубани
- ©function.mil.ru
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«Снайперы также отрабатывают технику скрытного передвижения с учётом рельефа местности, оборудования позиции для ведения огня, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания», — заявили в пресс-службе.
Учения «Дружба-2021» будут проходить с 27 сентября до 6 октября.
Ранее ОТР сообщало, что морские пехотинцы Балтийского флота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.