Снайперы ЮВО отрабатывают технику скоростной стрельбы на полигоне в Кубани

Снайперы спецназа отрабатывают технику скоростной стрельбы на полигоне в Краснодарском крае в рамках подготовки к российско-пакистанским учениям «Дружба-2021».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Снайперы также отрабатывают технику скрытного передвижения с учётом рельефа местности, оборудования позиции для ведения огня, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания», — заявили в пресс-службе.

Учения «Дружба-2021» будут проходить с 27 сентября до 6 октября.

Ранее ОТР сообщало, что морские пехотинцы Балтийского флота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.