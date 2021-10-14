В учениях ОДКБ «Боевое братство — 2021» примут участие более 5 тысяч человек

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Более 5 тыс. человек будут принимать участие в учениях ОДКБ «Боевое братство — 2021» в Таджикистане и России. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
В учениях ОДКБ «Боевое братство — 2021» примут участие более 5 тысяч человек
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«Общее количество участников совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2021», которым предстоит выполнять задачи в составе войск (коллективных сил) ОДКБ, составит более 5 тыс. человек», — заявил он.

По его словам, в учениях задействуют более 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе до 20 самолётов и более 20 вертолётов. Кроме того, будут задействованы беспилотники различной модификации.

В рамках «Боевого братства — 2021» будут проведены учения «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021». В манёврах примут участие воинские контингенты всех шести стран ОДКБ.

По словам Сидорова, в районы проведения учений в Таджикистане идёт переброска воинских контингентов.

Ранее сообщалось, что учения ОДКБ «Взаимодействие-2021» пройдут 18—23 октября.

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