США ждут от Казахстана разъяснений, почему он обратился за помощью в ОДКБ

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США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN.
США ждут от Казахстана разъяснений, почему он обратился за помощью в ОДКБ
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас наиболее важно — это то, чтобы всё сейчас решалось мирным путём и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь также осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем участникам беспорядков, кто не сложит оружие.

Ранее Блинкен, комментируя ввод российских миротворцев в Казахстан в рамках коллективных усилий ОДКБ, сказал: «Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Как отметили в российском МИД, госсекретарь США пошутил «в типичной для себя хамской манере».

В Москве предложили Блинкену вспомнить уроки истории, в том числе то, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что «хамское» заявление Блинкена демонстрирует отсутствие у Соединённых Штатов аргументов и провал в выработке политической позиции по этому вопросу.

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