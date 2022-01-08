Захарова объяснила «хамское заявление» Блинкена о Казахстане отсутствием у США аргументов

Хамское заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о направлении миротворцев ОДКБ в Казахстан демонстрирует отсутствие у Соединённых Штатов аргументов и провал в выработке политической позиции по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире «Соловьёв Live» дипломат отметила, что реакция ОДКБ — абсолютно законная реакция на такое же законное обращение властей Казахстана.

«Любимый этот тезис (Запада. — RT) о том, что некая неправовая история творится, тоже не работает. Поэтому наши западные партнёры мямлят, выставляют себя в абсолютно непрофессиональном провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое впечатление, что от полного бессилия, ещё и оскорбляют. Это оскорбление хамское абсолютно от Блинкена — оно демонстрирует отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу», — сказала Захарова.

Ранее Блинкен, комментируя ввод российских миротворцев в Казахстан в рамках коллективных усилий ОДКБ, сказал: «Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Как отметили в российском МИД, госсекретарь США пошутил «в типичной для себя хамской манере».

В Москве предложили Блинкену вспомнить уроки истории, в том числе то, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».