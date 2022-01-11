Песков заявил, что необходимость в силах ОДКБ Казахстан определяет сам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость присутствия сил ОДКБ в Казахстане полностью находится в сфере ведения этой страны.
Песков заявил, что необходимость в силах ОДКБ Казахстан определяет сам
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Целиком и полностью», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не является ли поспешным решение о скором выводе сил ОДКБ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что миротворцы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия государств ОДКБ в Казахстане слаженными и чёткими.

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