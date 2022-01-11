Шойгу: миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Короткая ссылка
Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки
  • РИА Новости

«Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — сказал Шойгу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

Он также отметил, что основная миссия Коллективных миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны. По словам Токаева, процесс вывода контингента займёт не более десяти дней.

10 января президент Казахстана сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить