Шойгу: миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — сказал Шойгу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

Он также отметил, что основная миссия Коллективных миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны. По словам Токаева, процесс вывода контингента займёт не более десяти дней.

10 января президент Казахстана сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.