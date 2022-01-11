Президент Казахстана Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

Он отметил, что план атаки на Казахстан включал целый ряд различных аспектов.

«Коль скоро это была вооружённая агрессия со стороны международного терроризма, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнёрам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент... Мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой», — цитирует РИА Новости Токаева.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Казахстане силы ОДКБ показали свою эффективность в вопросе урегулирования кризисной ситуации.

11 января Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.