«Два дня на разграбление»: в Алма-Ате предприниматели подсчитывают убытки от погромов

После беспорядков Алма-Ата постепенно возвращается к мирной жизни: в городе возобновилось движение общественного транспорта, появилась мобильная связь и интернет, открываются магазины и супермаркеты, а предприниматели подсчитывают убытки от погромов. Как сообщили RT власти Алма-Аты, только по предварительным данным сумма ущерба составляет более 100 млрд тенге (почти $230 млн). Продавцы и владельцы магазинов рассказали специальному корреспонденту RT Илье Васюнину, как сопротивлялись и защищали свой бизнес от погромщиков.

«Грабить нечего, уже всё унесли!» — объявление на двух языках, написанное от руки, висит на разбитой двери ломбарда на проспекте Жибек Жолы в Алма-Ате.

«Всё вынесли! Не заходить! Нету ничего», — это уже на двери ломбарда, расположенного на соседней улице Пушкина. Здесь, как сообщается на рекламном щите, деньги выдавали под залог техники. Целых витрин почти нет. Разбитые стёкла убраны, а вместо них в окнах стоят картонки. Внутри, судя по всему, уже нет ни техники, ни денег.

Ломбарды располагаются в районе Зелёного базара, старейшего в городе рынка, в историческом центре. В пяти минутах ходьбы расположена центральная мечеть города, с другой стороны — парк 28 гвардейцев-панфиловцев.

Вокруг самого рынка много банковских отделений и ломбардов, которые перемежаются с магазинами мобильной связи, продуктовыми и даже барбершопами.

© RT

Здесь прошли две волны погромов — сначала 4 января, потом 5-го. Об этом RT рассказывает Малик, который работает в продуктовом магазине напротив Зелёного базара.

«Два дня дали на разграбление, — констатирует он. — Грабили сначала первые, потом вторые — наверное, поздно узнали».

Видимо, после второй волны ограблений на дверях разгромленных павильонов и появились упреждающие сообщения (вслед возникли объявления с номерами телефонов: «замена стёкол» и «строительные работы любой сложности»).

Никто не приехал

Малик сам арендует магазин, и поэтому открылся сразу после Нового года — 2 января. Когда 4-го начались беспорядки, он самостоятельно охранял свою собственность.

«Мы звонили, но никто не приехал, полиции вообще не было», — рассказывает он.

От площади Республики, которая стала эпицентром беспорядков, пешком 40 минут, но, по словам продавца, «они отовсюду шли». Кто-то приезжал «на колёсах»: из магазинов вытаскивали вещи и закидывали в авто.

«Здесь не только я, но и соседи ходили, охраняли, что смогли, спасли», — говорит он. Кроме продуктового, от которого отгоняли мародёров, Малику и соседям — то есть работникам соседних учреждений — удалось отбить магазин косметики и аптеку (впрочем, уточняет он, там всё равно брать было нечего).

«Соседи из окон в них бутылки бросали, тут такие битвы были», — улыбается он теперь.

На вопрос, не страшно ли было, отвечает: «Страшно не страшно, а делать нечего. Кредиты у меня, аренда. Спасибо, что не сожгли».

Пока мы разговариваем у кассы, на улице видно, как магазин за магазином обследует полицейская машина — останавливаются у магазина или ломбарда и обследуют внешний вид.

«Вот только сейчас приехала полиция — криминалисты», — говорит продавец.

© RT

Погромы прекратились, но 9 января рядом были слышны выстрелы, рассказывает он.

«Тут наискосок гостиница во дворе, женщины забегают — прятались. Видимо, пытались задержать тех, кто в гостинице укрывался, они сейчас по съёмным квартирам и гостиницам прячутся», — поясняет торговец.

«Они хотели чего-то ценного»

Расположенный напротив палатки Малика торговый центр Мегатау ещё закрыт. Не работает и Зелёный базар, большой крытый рынок с овощами и фруктами. Сюда приходят жители восточной части города.

Открытия Зелёного базара ждет Зуля — она продаёт яблоки, апельсины и бананы перед очередным побитым ломбардом, в ста метрах от закрытых торговых площадей. Обычно она работает внутри. Зуля рассказывает, что торговля ухудшилась после Нового года: «Народ бедный, денежек не осталось совсем». Теперь, в связи с закрытием, фрукты пропадают, и приходится работать на улице.

Рынок открылся как раз 4 января — и тут же начались беспорядки. Овощные прилавки проигрывали в глазах мародёров, но на всякий случай перед входом организовались несколько десятков человек, которые не давали толпе попадать внутрь. Об этом рассказывает пожилой охранник, который дежурит у безлюдного входа.

«Человек 50 встали, и мы, и продавцы. А они хотели чего-то ценного — деньги или технику из ломбардов. Здесь ничего нет такого, но мы всё равно дежурили», — рассказывает он.

Пострадали не только мелкие предприниматели. Неподалёку — разгромленные магазины Hugo Boss (внутри которого валяются только обнажённые манекены), ювелирные и бутики свадебной одежды.

Сейчас вся элитная торговля в центре города под охраной. В главных кварталах располагаются патрули по шесть-семь человек, составленные из военнослужащих казахстанский армии в полном обмундировании, касках, бронежилетах и с автоматами.

Корреспонденту RT пришлось с ними дважды пообщаться. В первый раз военные проверили документы на улице Гоголя, где располагаются кафе и рестораны. Во второй раз патруль остановил меня в районе Казахстанско-Британского университета, напротив которого располагался парк. Уже стемнело, и проверка оказалась более жёсткой. Военные приказали «лечь на землю», «положить руки за голову». Впрочем, узнав о том, что перед ними журналисты, они своё отношение смягчили.

Посмотрев удостоверение и российский паспорт, разрешили встать, и после нескольких вопросов («в беспорядках не участвовали?»), отпустили.

Не убирать следы преступлений

Предприниматели повышенным мерам безопасности скорее рады, так как во многие магазины сейчас легко попасть через разбитые окна и витрины, которые лишь для вида прикрыты картоном или пластиком.

Сейчас бизнесмены подсчитывают убытки и готовят документы для получения компенсаций. Это могут быть накладные, счета-фактуры, приходные акты на повреждённый или украденный товар.

Палата предпринимателей города Алма-Аты призвала коммерсантов «не убирать следы преступления и повреждённые предметы» (там могут быть отпечатки пальцев), видео с камер наблюдения предлагают переписать на жёсткие диски и предоставить полиции.

«Только за один день на мой личный номер поступило более 300 обращений предпринимателей. В основном, это представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели», — рассказывает директор Палаты предпринимателей Алма-Аты Айтуар Кошмамбетов.

Точных цифр ущерба до сих пор нет. «Более 100 млрд тенге (почти $230 млн. — RT) на сегодня посчитано на скорую руку», — сообщил RT аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

Он говорит, что предпринимателям помогут: «Президент дал поручение компенсировать малому и среднему бизнесу все потери».

