Токаев заявил, что на границе Казахстана с Китаем творится настоящий бардак
- ©пресс-служба президента Республики Казахстан
«Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся», — приводит Tengrinews слова Токаева.
Он отметил, что «расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов».
Также, по словам президента, «существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых».
Глава государства добавил, что Казахстан теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов из-за ситуации на границе.
Ранее Токаев поручил правительству составить список компаний и олигархов, которых обяжут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд.