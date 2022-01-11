Токаев заявил, что на границе Казахстана с Китаем творится настоящий бардак

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на казахстанско-китайской границе творится настоящий бардак, и поручил с ним разобраться.

«Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся», — приводит Tengrinews слова Токаева.

Он отметил, что «расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов».

Также, по словам президента, «существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых».

Глава государства добавил, что Казахстан теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов из-за ситуации на границе.

Ранее Токаев поручил правительству составить список компаний и олигархов, которых обяжут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд.