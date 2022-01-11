Токаев обяжет крупный бизнес Казахстана вносить взносы в создаваемый социальный фонд
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«Конечно, мы ожидаем значительные регулярные — я подчеркиваю, регулярные — отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, благодаря первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в стране появились очень прибыльные компании и отдельные люди, ставшие богатыми «даже по международным меркам».
«Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал Токаев.
Ранее президент Казахстана объявил в стране пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих.