Токаев объявил в Казахстане пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих.
Токаев объявил в Казахстане пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
  • globallookpress.com
  • © XinHua

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал он.

Также Токаев поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны.

Ранее президент Казахстана назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить