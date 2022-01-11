Токаев объявил в Казахстане пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — сказал он.

Также Токаев поручил правительству за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны.

Ранее президент Казахстана назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.