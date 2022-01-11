Токаев назначил Смаилова премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра страны, которую внёс Токаев.

После этого президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова на соответствующий пост.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24» анонсировал кадровые перестановки в республике 11 января.