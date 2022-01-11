Токаев предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания нижней палаты парламента страны, которую ведёт телеканал «Хабар 24».

Уточняется, что Токаев, выступая в мажилисе в режиме видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24» анонсировал кадровые перестановки в республике 11 января.