В ЕС прокомментировали заявление Токаева о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
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«Важно увидеть завершение миссии ОДКБ и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Стано добавил, что «внешняя военная поддержка Казахстану должна соблюдать суверенитет и независимость страны».
Ранее Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся их поэтапный вывод из страны.
По его словам, процесс вывода контингента займёт не более десяти дней.