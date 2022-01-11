В ЕС прокомментировали заявление Токаева о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

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Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся их поэтапный вывод из страны.
В ЕС прокомментировали заявление Токаева о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Важно увидеть завершение миссии ОДКБ и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Стано добавил, что «внешняя военная поддержка Казахстану должна соблюдать суверенитет и независимость страны».

Ранее Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся их поэтапный вывод из страны.

По его словам, процесс вывода контингента займёт не более десяти дней.

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