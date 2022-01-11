Захарова заявила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане очевидна всему миру.

«Эффективность этой акции, этих шагов [миссии ОДКБ в Казахстане] очевидна всему миру», — приводит её слова ТАСС.

По словам Захаровой, эффективность действий ОДКБ могут не признать «только те, кто вообще не следит за ситуацией».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.