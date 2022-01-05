«Продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава»: Токаев принял отставку правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава. Также президент провёл совещание по социально-экономическим вопросам, в ходе которого поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства.

«В соответствии со статьёй 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — говорится в указе главы государства, опубликованном его пресс-службой.

Отмечается, что правительство продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Также Токаев назначил на пост государственного секретаря своего помощника Ерлана Карина.

Кроме того, президент провёл совещание по социально-экономическим вопросам, в ходе которого поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Лидер страны распорядился ввести госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары и постановил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения.

Токаев также распорядился провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа.

Накануне жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана устроили акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли до 120 тенге за литр. Президент страны поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности в правовом поле».

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На тот момент действующий премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации, а также сообщил, что агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование на предмет ценового сговора в отношении собственников АЗС.

Комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, после встречи с протестующими объявила о снижении цены на топливо до 50 тенге. Кроме того, комиссией были даны гарантии непривлечения к ответственности лиц, находившихся во время протеста на площади.

Однако 4 января протесты начались также в Алма-Ате, Таразе, Актобе и некоторых других городах страны.

Токаев в своём Twitter призвал демонстрантов «проявить ответственность и готовность к диалогу», а также сообщил, что правительственной комиссии поручено найти «взаимоприемлемое решение» в интересах стабильности страны. Глава государства попросил вышедших на акцию протеста не поддаваться призывам «деструктивных лиц».

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал он.

Вечером 4 января в центре Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Через некоторое время протестующие разошлись.

По некоторым данным, утром 5 января протесты в городе возобновились.

Касым-Жомарт Токаев ввёл в Алматинской области чрезвычайное положение. Режим ЧП также действует в Алма-Ате и Мангистауской области.

«В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе.

В области на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. Запрещаются забастовки, мирные собрания, массовые мероприятия, ограничивается въезд и выезд. Токаев также постановил временно изъять оружие и боеприпасы у физических лиц, у юридических — боевую и учебную военную технику, взрывчатые и радиоактивные вещества. Установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств и алкоголя.

Также на russian.rt.com В Алма-Ате произошли столкновения протестующих и полиции

Позже президент заявил о постепенной стабилизации обстановки в Мангистауской области и Алма-Ате после введения режима ЧП. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, Нацгвардии и СОБР, которые успешно выполняют свои задачи.

Как сообщили в МВД республики, в ходе акций протеста в Казахстане правоохранительные органы за нарушения общественного порядка задержали более 200 человек.

«По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Телесные повреждения получили 95 сотрудников органов внутренних дел, были повреждены 37 служебных автомобилей. Городское управление общественного здоровья сообщило, что в лечебные учреждения Алма-Аты за медицинской помощью обратились 190 человек, пострадавших в массовых акциях.

По данным Sputnik Казахстан, на фоне протестов был задержан директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен Накберген Тулепов.

«Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод Накбергена Тулепова», — говорится в сообщении агентства в Telegram.

В МИД России заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Казахстане.

«Данных о пострадавших российских гражданах нет», — цитирует ведомство РИА Новости.