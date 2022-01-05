В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 пострадавших в ходе протестов

В лечебные учреждения Алма-Аты за медицинской помощью обратились 190 человек, пострадавших в массовых акциях протеста из-за роста цен на газ. Об этом сообщило городское управление общественного здоровья.

«В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи — 150 и 40 — по самообращению», — говорится в сообщении управления.

Госпитализированы 40 человек.

По данным ведомства, среди пострадавших 137 полицейских и 53 гражданских лица.

Ранее стало известно, что в разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ.

В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек.