В ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек

За нарушения общественного порядка в ходе акций протеста в Казахстане правоохранительные органы задержали более 200 человек. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

«За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МВД Казахстана, телесные повреждения получили 95 сотрудников органов внутренних дел.

Были повреждены 37 служебных автомобилей.

Ранее стало известно, что на центральной площади в Алма-Ате произошли столкновения участников акций протеста с силовиками. Для разгона митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Митинги в разных городах Казахстана прошли на фоне повышения цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.