Захарова прокомментировала слова Псаки о вопросах США по легитимности ОДКБ в Казахстане
- AP
- © Andrew Harnik
«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан.
Как сообщалось, передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.
По его словам, данное обращение является «уместным и своевременным». На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.
Протесты в стране начались в начале января из-за повышения цен на сжиженный газ.