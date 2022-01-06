Захарова прокомментировала слова Псаки о вопросах США по легитимности ОДКБ в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что у Вашингтона есть вопросы касательно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Псаки заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Как сообщалось, передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.

По его словам, данное обращение является «уместным и своевременным». На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

Протесты в стране начались в начале января из-за повышения цен на сжиженный газ.