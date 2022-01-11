В Белоруссии заявили, что события в Казахстане показали важность надёжных союзников

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Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что события в Казахстане показали важность надёжных союзников.
В Белоруссии заявили, что события в Казахстане показали важность надёжных союзников
  • ©Pavel Pavlov/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня в условиях трансформации мира важны не только внутренняя стабильность, диалог власти и народа, но и наличие надёжных союзников, готовых подставить плечо в нужную минуту. События в Казахстане — яркое тому подтверждение», — сказал он.

По его словам, перед лицом внешней опасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой к союзникам, и она была немедленно предоставлена, что «стало неожиданностью как для мятежников, так и их западных покровителей».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал разразившиеся беспорядки в Казахстане ещё одним уроком для Белоруссии.

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