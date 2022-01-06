Лукашенко назвал беспорядки в Казахстане ещё одним уроком для Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал разразившиеся беспорядки в Казахстане ещё одним уроком для Белоруссии.

«Для нас это урок. Ещё один урок. В том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии», — цитирует его БЕЛТА.

Вместе с тем глава Белоруссии призвал народ Казахстана сесть за стол переговоров с властями страны и начать диалог.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что беспорядки в Казахстане являются попыткой насильственного переворота.