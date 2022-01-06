МИД Белоруссии назвал происходящее в Казахстане попыткой насильственного переворота
- Legion-Media
«Обращает на себя внимание чёткая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идёт о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане», — отмечается в заявлении белорусского Министерства иностранных дел.
В МИД подчёркивают, что власти Белоруссии поддерживают усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародёрства и по восстановлению нормальной жизнедеятельности страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили ситуацию в Казахстане.