МИД Белоруссии назвал происходящее в Казахстане попыткой насильственного переворота

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В МИД Белоруссии заявили, что беспорядки в Казахстане являются попыткой насильственного переворота.
МИД Белоруссии назвал происходящее в Казахстане попыткой насильственного переворота
  • Legion-Media

«Обращает на себя внимание чёткая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идёт о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане», — отмечается в заявлении белорусского Министерства иностранных дел.

В МИД подчёркивают, что власти Белоруссии поддерживают усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародёрства и по восстановлению нормальной жизнедеятельности страны. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили ситуацию в Казахстане.

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