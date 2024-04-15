«Обманывают аудиторию»: как «идейные враги» Ходорковский и ФБК работают через общую сеть литовских фирм

Структуры ФБК* и Михаила Ходорковского** лишились заработка в России — они числятся в реестрах иноагентов и нежелательных организаций. Но, как выяснил RT, в 2019—2022 годах в странах Балтии была создана сеть фирм, обеспечивающих функционирование российской оппозиции. Совокупные обороты компаний составляют €11 млн в год (более 1 млрд рублей). При этом их используют совместно как люди Ходорковского, так и ФБК, хотя ранее обе группы отрицали возможность объединения. Публично демонстрировать идеологические разногласия, но при этом тайно работать в одних организациях и пользоваться общим кошельком — значит обманывать свою аудиторию, полагают эксперты.

«Оппозиция не должна ходить строем, — говорил топ-менеджер американского ФБК (ACF)* Леонид Волков** в одном из эфиров на YouTube в мае 2023 года. — Когда каждый оппозиционный политик работает на свою аудиторию — таким образом можно добиться больше, чем объединившись в единую структуру».

В единой структуре, уверял Волков, непременно возникнут разногласия. Также он раскритиковал Ходорковского за то, что тот готов мириться с провластными группами и брать на работу некогда близких к власти людей.

При этом сам Волков не следует собственным рекомендациям. Ещё в 2021 году он передал свой актив в управление наёмному директору, связанному с сетью литовских фирм, оказывающих услуги одновременно и ФБК, и Ходорковскому.

В реестре юрлиц Литвы RT обнаружил десять компаний, имеющих общее руководство, источники финансирования, телефоны и юридические адреса. Сотрудниками в них числятся более 80 человек, которые, по документам, отвечают за производство и маркетинг каналов в соцсетях, на первый взгляд, не связанных оппозиционных движений: «Навальный Live»**, «Ходорковский Live»**, «Открытые медиа»***.

Согласно опубликованным финансовым отчётностям, ежегодно через эту сеть проходило около €11 млн. Они формировались за счёт доходов от рекламы, процентов от инвестирования эндаумент-фонда Ходорковского (к 2022 году его размер составлял $683,7 млн) и грантовых средств американских и европейских НКО. По бумагам, деньги тратились на зарплаты оппозиционерам, маркетинг, встречи и организацию мероприятий.

Эти же фирмы обеспечивают работу и политических проектов Ходорковского: движения «Ковчег» и ReForum, которые под видом помощи релокантам формируют протестное ядро для «акций прямого действия» в России и Европе.

Адреса, пароли, явки

RT обнаружил доказательства того, что руководителем этой сети неформально является экс-владелец НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Как писал RT, в 2021 году Волков открыл в Вильнюсе фирму Digital Duck. По документам она разрабатывала анимацию для онлайн-стримеров, но по факту нужна была владельцу для получения вида на жительство в Литве.

В том же году, как выяснилось позднее, у компании поменялись директор и юридический адрес при сохранении прежнего собственника. Волков передал актив в оперативное управление. Новым руководителем стала гражданка Литвы Юлиана Карло.

Карло известна как ЛГБТ-активистка****, которую задерживали полицейские за провокативные публичные действия. После начала СВО главная тема её публикаций сменилась. Карло вдруг заинтересовалась российско-украинскими отношениями, стала публиковать фотографии танков на Украине и участвовать в антивоенных митингах.

Именно Карло в качестве наёмного директора вывела на целую сеть фирм, снабжающих российскую оппозицию в Европе деньгами и ресурсами.

Одновременно с ролью директора в фирме Волкова Карло руководит ещё одной организацией в Вильнюсе — Regional Media Foundation (RMF). Согласно данным реестра юрлиц, эта организация производит фильмы и телевизионные программы, а также занимается «исследованием рынка» и социологическими опросами. Экс-сотрудник «Открытых медиа» на условиях анонимности рассказал RT, что RMF используется для продюсирования ряда YouTube-каналов российской оппозиции.

За 2022 год по счетам RMF прошло €189,3 тыс., следует из данных реестра. В организации трудоустроены два человека. По неподтверждённым данным, это могут быть журналисты Ростислав Мурзагулов** и Ульяна Тригубчак**, которые ведут YouTube-канал «Открытые медиа».

ФБК и, в частности, Волков критиковали Ходорковского как раз за то, что тот взял на работу бывшего государственного пиарщика Мурзагулова. По версии Волкова, он был одним из тех, кто способствовал аресту главы штаба Навального*** в Уфе Лилии Чанышевой.

Семейный подряд

Regional Media Foundation имеет такие же номера телефонов, как и шесть компаний, принадлежащих семье литовского политтехнолога Миндаугаса Лапинскаса. Совпадает и юридический адрес в Вильнюсе — улица Клайпедская, 7-18.

Лапинскас — основатель фирмы, занимающейся политическим консультированием, «Демократический проект» (Demokratijos projektai). Он работает с Ходорковским с 2015 года, рассказывал RT. «Открытая Россия»*** Ходорковского устраивала семинары для наблюдателей за выборами от партии «Парнас», и Лапинскас на этих семинарах рассказывал, как сделать выборы поскандальнее, «потому что на скучное мероприятие люди не пойдут».

Владеет и руководит «Демократическим проектом» жена Лапинскаса Жустина Лапинске. В 2022 году фирма четы Лапинскас заработала €810 тыс., следует из данных реестра. Компания имеет тот же адрес и мобильный телефон, что и фирма Юлианы Карло.

Как писал портал «Приговор», у Миндаугаса Лапинскаса есть брат — Имантас. Жена брата, Ирена Лапинске, в 2021 году стала основательницей и директором фонда Future Russia Foundation. Фонд пользуется теми же телефонами и расположен по тому же адресу, на улице Клайпедской, что и все организации, перечисленные выше.

Именно в этот фонд приняли на работу более 70 бывших сотрудников «Открытых медиа» и «Открытой России» после того, как организация была признана нежелательной в РФ. Сейчас эти люди делают каналы на YouTube «Открытые медиа», программы «Ходорковский Live», «Можем объяснить» и другие.

В 2023 году контору переименовали в «Фонд борьбы с коррупцией Европа» (Anti-Corruption Foundation Europe)***. Это ещё одно доказательство связи Ходорковского с ФБК, от которой так настойчиво открещивался Волков. Число сотрудников при этом не поменялось. В руководство организации вошёл Александр Помазуев — юрист ФБК. Компанию зарегистрировали в реестре лоббистов ЕС, писал RT. Теперь она лоббирует антироссийские санкции в Европарламенте.

Из опубликованных в реестре документов становится понятно, что структуры Ходорковского срослись со структурами ФБК. В отчёте Еврокомиссии ACFE указала, что аффилирована с основной компанией ФБК — американским Anti-Corruption Foundation***.

Самое важное звено

Литовский филиал ФБК ежегодно получает по €4,5 млн от другой литовской компании — Posterum. Фирма сидит на том же адресе и пользуется теми же телефонами, что и перечисленные ранее. Владеет Posterum уже упомянутая Жустина Лапинске, жена политконсультанта.

© Сайт реестра прозрачности ЕС

Компания Posterum фигурировала в наших прошлых расследованиях. Она главное доказательство связи между МБХ и ФБК.

Обмен финансами взаимный. В 2021 году сама Posterum получила $474 тыс. от американского головного юрлица ФБК за помощь в продюсировании YouTube-канала «Навальный Live», писал RT. Деньги американскому юрлицу жертвовали люди из так называемого антивоенного комитета*** Ходорковского и его бывшие коллеги по ЮКОСу.

Остальные организации Лапинскасов играют вспомогательные роли. Среди них фирма «Балтийские финансы» (Baltijos Finansai), которая ведёт удалённую бухгалтерию, консультирует и сопровождает бизнес. Заработки в 2022 году — €423,6 тыс. Рекламное агентство Navis Longa, заработавшее €74,5 тыс. в 2022 году, выигрывало тендеры государственного лечебного центра для спортсменов.

Другие организации из этой карусели — явно технические. К таковым относится, например, благотворительный фонд Every Human Being, основанный в 2021-м Имантасом Лапинскасом. Он не имеет сайта, а в соцсети Х единственный пост датирован 2022 годом. Организация сдала нулевой отчёт.

Удобная юрисдикция

Исходя из того, что все найденные нами фирмы объединены когортой одних и тех же директоров, пользуются одинаковыми стационарными и мобильными телефонами, а также зарегистрированы по одному адресу, RT делает вывод об аффилированности этих фирм.

Всего RT насчитал десять аффилированных организаций в Литве. Мы учли и компанию гражданки США Наталии Арно, которая, хотя и имеет другой адрес и телефон, всё же связана с «сетью Лапинскаса». Она постоянная политическая помощница Ходорковского, которая реализует проект помощи релокантам ReForum через одноимённую литовскую фирму. Аналогичной активностью занят и Ходорковский. Ранее Арно получала гранты от фондов Ходорковского. О связях Арно с МБХ мы подробно рассказывали ранее.

Общие доходы всех фирм, без учёта расходов, составили €11,02 млн в 2022 году. За 2023-й отчётность ещё не опубликована.

О том, что выгодополучатель и спонсор схемы — Михаил Ходорковский, говорят его связи с семьёй Лапинскас. А о том, что литовцы помогают Ходорковскому строить медиакластер в Европе, RT рассказывал и сотрудник «Открытых медиа» ещё в 2022 году. Он называл фирму Future Russia Foundation, позднее переименованную в Anti-Corruption Foundation Europe.

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Михаил Ходорковский скрывает финансовые следы и маскирует своё участие в проектах, ранее объяснял RT главред портала «Приговор» журналист-расследователь Сергей Соколов. Но в случае с сетью литовских фирм маскировку помогла раскрыть одна его характерная манера. Ходорковский часто нанимает в свои структуры сотрудников с гражданством Литвы.

Его личный телохранитель Артурас Бейнориус — ветеран контртеррористического подразделения полиции Литвы ARAS, его специалист по IT-безопасности Вайдас Сабаляускас — тоже литовец. За особняком Ходорковского под Лондоном следит литовская экономка, о чём рассказывал портал «Приговор». Наконец, RT отдельно писал о его финдиректоре из Литвы Кристйонасе Кучинскасе, который ежегодно распределяет более $20 млн на политические проекты самого Ходорковского и лояльных ему групп оппозиционеров.

Есть и другие причины, почему центром сети стала именно Литва. Вероятно, Ходорковский нашёл поддержку среди местного истеблишмента: он регулярно раздаёт интервью местным СМИ и хвалит Вильнюс за антироссийскую позицию. Кроме того, в Литве удобное законодательство для юридических лиц. Например, там легализованы «виртуальные» юридические адреса без офиса.

Оппозиционный фарс

Cотрудники ФБК демонстративно проигнорировали созванный Ходорковским съезд оппозиции в Берлине. В августе 2023-го Волков назвал Ходорковского мерзавцем за то, что тот не поверил, что свои обращения из тюрьмы пишет лично Навальный. Волков также допускал прямые оскорбления друга и соратника Ходорковского — Леонида Невзлина**, приговорённого в России к пожизненному сроку за организацию убийств. В ответ Невзлин написал в своём Telegram-канале, что «умеет воевать с врагами» и список таковых из числа российской оппозиции у него имеется. Публично это выглядело серьёзным конфликтом, но на деле оказалось фарсом.

Фактически Волков снимал свой ролик про то, как ненавидит Ходорковского, на деньги Ходорковского. Это особенно видно на примере с «американским клоном ФБК» — ACF. Получив деньги от связанных с МБХ людей, ACF заплатил почти полмиллиона долларов связанной с МБХ же компании Posterum за помощь в продюсировании канала «Навальный Live». Эти данные есть в официальных отчётах и отражены в наших прошлых публикациях.

Волков не первый раз обманывает своих сторонников. Он уже попытался сделать это в случае с письмом в поддержку подсанкционного олигарха Михаила Фридмана, но был разоблачён другими оппозиционными группами.

Зачем руководству ФБК лгать на многомиллионную аудиторию, заявляя о полном отсутствии связей и контактов с Ходорковским? Почему, если между ними такие разногласия, они пользуются одной коммерческой структурой для ведения своих каналов? Эти вопросы мы задали специалисту по SMM, основателю Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимиру Зыкову.

«Здесь, по описанию, идёт речь о специалистах, которые говорят по-русски и у них есть понимание российской специфики, они знают, как сделать русский политический контент относительно популярным в России и в Европе, — объясняет специалист по SMM. — Скорее всего, таких компаний, которые бы выполняли специфические задачи для российской оппозиции, просто больше нет и на эту работу невозможно нанять людей со стороны. Поэтому разным оппозиционным группам приходится обращаться к одним подрядчикам».

То, что оппозиционеры публично ругаются, а сами пользуются одной структурой с одним источником финансирования, объясняется «отсутствием стержня», говорит глава АППСИМ.

«С этической точки зрения это нечестно по отношению к своей аудитории, они её фактически обманывают, — говорит эксперт. — Но публичная часть их работы и внутренние процессы — две разные вещи. Если сложившаяся ситуация требует от них объединиться с идеологическими врагами, они это сделают, потому что им это покажется выгодным в текущих условиях».

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Есть ещё одно объяснение тайного объединения юридической структуры и финансовых потоков. Западным кураторам удобнее работать с российской оппозицией централизованно, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«Через Ходорковского проще ставить задачи. Фонд борьбы с коррупцией, как любое экстремистское сообщество, которое получает финансирование, маскируется от российского правосудия, — пояснил эксперт. — Ходорковский очень ценен для них, потому что хорошо умеет маскировать денежные потоки и активы, используя трасты и посредников».

Отказ Ходорковского и ФБК сообщать публично о своих отношениях, по словам юриста, продиктован репутационными рисками, которые могут возникнуть, когда такое взаимодействие станет достоянием общественности.

У Ходорковского сформировалась сеть контрагентов, через которую удобно проводить финансирование.

«У него есть организационная структура, которая даёт анонимность и которой поэтому удобно пользоваться другим противникам России», — отмечал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В целом в этой среде считается нормальным менять лагерь или заключать союзы со вчерашними врагами, полагает глава АППСИМ Зыков.

«У всех есть какие-то сиюминутные задачи. Если эту задачу можно решить через наёмных менеджеров, которые хороши в своём деле, почему бы этим не воспользоваться, — отмечает Зыков. — В этих условиях никто не думает о своей аудитории, им просто плевать».

Заявления политических деятелей сильно зависят от текущей ситуации, заключает эксперт: что им выгоднее сказать, то и скажут.





* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.

*** Организации, признанные нежелательными в РФ.

**** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ, его деятельность запрещена.





