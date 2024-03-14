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RT: ФБК получил €4,5 млн от структур Ходорковского в 2023 году

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В 2023 году европейское представительство «Фонда борьбы с коррупцией»* получило €4,5 млн от структур, связанных с Михаилом Ходорковским**. Об этом RT узнал из регистра прозрачности лоббистов Европарламента.
RT: ФБК получил €4,5 млн от структур Ходорковского в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © selensergen

Перед ЕС отчитывалась литовская «дочка» ФБК Anti-Corruption Foundation Europe, зарегистрированная в реестре лоббистов Евросоюза.

Согласно отчёту, деньги получены от литовской компании Posterum. RT уже писал о том, что Posterum управляет проектами Михаила Ходорковского и Натальи Арно «Ковчег» и Reforum. Компанией руководит семья политтехнологов, обслуживающих бизнес Ходорковского в Литве, а деньги распределяет финансовый поверенный МБХ Кристийонас Кучинскас.

В 2021 году Posterum получил $474 тыс. от американского головного юрлица ФБК за помощь в продюсировании YouTube-канала «Навальный Live», сообщал RT.

Ранее Ходорковский и ФБК публично отрицали всякую связь и давали понять, что имеют неразрешимые идеологические разногласия.

В реестре лоббистов при Европарламенте ФБК зарегистрировался для того, чтобы лоббировать антироссийские санкции, писал RT. В частности, в 2022 году ФБК уже получал от Posterum аналогичную сумму.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

* Включён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ.

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