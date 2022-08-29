Страны Балтии внесли в ЕК предложения по восьмому пакету антироссийских санкций

Страны Балтии внесли предложения в Еврокомиссию (ЕК) по восьмому пакету санкций против России. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций. — RT) был принят как можно раньше», — заявил он в интервью Die Welt.

Рейнсалу добавил, что предложения касаются энергетики, торговли и ограничений в рамках системы SWIFT.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций ЕС, введённых против России.