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Страны Балтии внесли в ЕК предложения по восьмому пакету антироссийских санкций

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Страны Балтии внесли предложения в Еврокомиссию (ЕК) по восьмому пакету санкций против России. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Страны Балтии внесли в ЕК предложения по восьмому пакету антироссийских санкций
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций. — RT) был принят как можно раньше», — заявил он в интервью Die Welt.

Рейнсалу добавил, что предложения касаются энергетики, торговли и ограничений в рамках системы SWIFT.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций ЕС, введённых против России.

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