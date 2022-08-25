Премьер Эстонии Каллас: свободная выдача виз россиянам подрывает режим санкций

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим санкций ЕС, введённых против России. Об этом она сообщила в интервью новостному порталу Euractiv.

«Я выступаю за введение общеевропейского запрета на туристические поездки для российских граждан до окончания российской агрессии», — заявила Каллас, добавив, что меры, принимаемые отдельными европейскими государствами, менее эффективны, чем общеевропейский запрет.

Премьер-министр также отметила, что такая ситуация позволяет обходить санкции на авиаперевозки, о которых ЕС договорился весной, поэтому «эту лазейку необходимо устранить».

При этом она уточнила, что существуют «гуманитарные исключения» и необходимо рассматривать заявки на визы на индивидуальной основе.

Ранее Каллас заявляла, что туристы из России угрожают безопасности страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Шойгу подчеркнул, что некоторые страны, в особенности Эстония, Латвия и Литва, попирают правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала, устраивая у себя марши легионеров СС, устанавливая им памятники и открыто пропагандируя нацистские лозунги и призывы.