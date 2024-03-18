«Лидер на подмену»: в несистемной оппозиции нарастает борьба за влияние

Смерть основателя ФБК* Алексея Навального и заявления его супруги Юлии о «продолжении дела» мужа существенно обострили борьбу за источники финансирования в среде несистемной оппозиции. Об этом RT сообщили источники, близкие к оппозиционным структурам. Эксперты также прогнозируют усиление действий западных акторов в их попытках нарастить влияние на представителей зарубежной российской диаспоры.

Как стало известно RT от источников в окружении руководства российской несистемной оппозиции, выдвижение Юлии Навальной сразу после смерти мужа на роль лидера «экосистемы ФБК» было принято в штыки «ветеранами окружения» Навального. Прежде всего речь идёт о Марии Певчих** и Леониде Волкове**, которые пытаются нарастить собственное медийное присутствие и контакты с западными политиками и функционерами.

Источники RT также указывают на то, что, помимо руководства ФБК, рядовые сотрудники организации, в том числе находящиеся в Прибалтике и странах постсоветского пространства, «испытывают тревогу в связи с действующими контрактами и источниками финансирования».

В более привилегированном положении находятся активисты, ориентированные на Марию Певчих, которая смогла выстроить устойчивые связи с представителями британского Форин Офис и крупных профильных британских НКО. При этом сотрудники ФБК и аффилированных проектов, близкие к Леониду Волкову, готовятся к дальнейшему сокращению финансирования и урезанию штатов, подчёркивают источники RT.

Вместе с тем, по данным осведомлённых собеседников RT, на внутренних совещаниях ФБК оглашались новые директивы иностранных кураторов. В частности, более активное вовлечение в медийное пространство родственников находящихся в заключении российских оппозиционеров. В качестве примера такой стратегии приводят супругу Владимира Кара-Мурзы** Евгению. По данным источников, таким образом реализуется новая линия с курсом на углубление «сегментации протестных акций».

Также на russian.rt.com «Напомнить о себе»: Невзлин потратил $100 тысяч на лобби судебного решения по иску ЮКОСа к России

Гуаидо или Тихановская?

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло подчеркнул, что из Юлии Навальной пытаются сформировать политическую фигуру, однако на этом пути есть целый ряд препятствий.

«Безусловно, из Юлии будут пытаться делать вторую Светлану Тихановскую, но, как и в первом случае, здесь я прогнозирую полный провал. Навальная получила ФБК просто в качестве наследства, не занимаясь никакой политической деятельностью», — отметил Ремесло.

Несмотря на это, открытое лидерство Навальной в оппозиционном лагере оспаривать не будут, полагает юрист.

«Понятно, что Запад хорошо отработал технологии «подмен» лидеров, и не исключаю, что они и в случае с Навальной попытаются провернуть сценарий Гуаидо (признанный Западом в качестве президента Венесуэлы экс-спикер Национальной ассамблеи страны. — RT) и создать ей некий образ. Но недовольных очень много внутри, в том числе Певчих», — заявил он.

Эксперт также высказал мнение, что акцент в работе несистемной оппозиции будет всё больше смещаться на работу с иностранными государственными органами, прежде всего в сфере лоббирования принятия новых антироссийских санкций. Также важнейшим треком работы структур ФБК, по его мнению, станет делегитимизация президентских выборов в России.

Также на russian.rt.com «Противодействие России»: британский МИД профинансирует «свободу прессы» в странах Центральной Азии

«Оседлать грантовую войну»

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что против Юлии Навальной играет её сравнительная малоизвестность, а остальные активисты оппозиции слишком дискредитированы в настоящий момент.

«Плюс Юлии Навальной состоит в том, что она носит определённую фамилию и теперь является символической фигурой. Однако у неё мало связей. Если говорить о Марии Певчих, то есть серьёзные основания полагать, что она плотно сотрудничает с британскими спецслужбами, к тому же сама признавалась, что у неё есть британский паспорт. У Леонида Волкова широкие связи с низовыми исполнителями, но в то же время скандальная репутация», — поясняет депутат.

Матвейчев подчёркивает, что в отсутствие перспектив внутри России вектор деятельности несистемной оппозиции будет смещаться к освоению грантов и оказанию консультационной поддержки западным спецслужбам.

«Использование имени Навального — это попытка оседлать очередную грантовую волну. При этом можно прогнозировать, что навальнисты будут рисовать перед своими спонсорами какие-то проекты, рассказывая о якобы серьёзной поддержке внутри России, что будет формировать на Западе искажённое восприятие о внутриполитической ситуации у нас в стране», — отметил эксперт.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.