«Напомнить о себе»: Невзлин потратил $100 тысяч на лобби судебного решения по иску ЮКОСа к России

RT узнал новые подробности по самому крупному в истории международному иску к России. Бывшие акционеры нефтяной компании «ЮКОС», которые требуют заплатить им более $50 млрд компенсации, обратились к американским лоббистам. Один из акционеров, Леонид Невзлин*, заплатил в 2022 году «легализованную взятку» в размере $100 тыс., чтобы тема компенсации ЮКОСу поднималась в Госдепе, сенате и Минфине США. Таким образом Невзлин способствует формированию положительного образа ЮКОСа среди элит США, считают эксперты по международному праву.

5 марта 2024 года Генпрокуратура России заявила, что обжалует решение Апелляционного суда Амстердама, отклонившего доводы о незаконности решения международного арбитража о выплате $50 млрд по искам экс-акционеров ЮКОСа.



Как обнаружил RT в базе раскрытия информации по лоббизму американского правительства, один из главных истцов, Леонид Невзлин*, ищет альтернативные пути получения выплат по судебному решению.

В частности, выяснилось, что в 2023 году крупная PR- и GR-компания (по взаимодействию с органами власти) APCO Worldwide со штаб-квартирой в Вашингтоне и филиалом в России получила $100 тыс. от гибралтарского офшора GML Limited. Это офшорная реплика группы «МЕНАТЕП», в которой аккумулированы доли бывших крупных акционеров НК «ЮКОС»: Леонида Невзлина, Владимира Дубова, Василия Шахновского и других.

До 2003 года в ней была доля и Михаила Ходорковского*, однако он утверждает, что передал долю Невзлину.

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GML выступает в суде Нью-Йорка как представитель одной из трёх фирм-истцов по взысканию $50 млрд с Российской Федерации. Акционеры, стоящие за компаниями-истцами, хотят получить компенсацию за незаконную, по их версии, «экспроприацию» компании. Сейчас, по оценке Reuters, сумма компенсации с процентами доросла до $60 млрд.

О том, что лоббизм заказал именно Невзлин, говорят данные «выгодополучателя» активности, указанные в документах. Это офшор с острова Гернси Palmus Trust. Как писали Forbes и «Коммерсантъ», после ареста Ходорковского контроль над этим трастом перешёл к Невзлину.

Цена правосудия

На полученные от GML $100 тыс. лоббисты должны были способствовать получению судебной выплаты по иску, поданному GML. Это указано в отчёте перед госорганами США, с копией которого ознакомился RT. «Деятельность в поддержку решения арбитражного суда» — написано в графе «Лоббируемые вопросы». Сумма была разбита на четыре платежа: за один квартал лоббисты получали от $20 тыс. до $30 тыс.

Лоббистам следовало наладить контакт с Госдепом и Минфином США, а также сенатом и нижней палатой конгресса, следует из документа.

За работу отвечал непосредственно глава PR-департамента APCO Worldwide Дэн Скандлинг. Работая над заказом Невзлина, он контактировал с палатой представителей конгресса США. В графе напротив фамилии Скандлинга написано — representative Bateman. В нижней палате конгресса только одна женщина с такой фамилией — член Демократической партии Джессика Бэйтман.

Юрист-международник доктор юридических наук Алексей Исполинов в беседе с RT выразил удивление, как можно через Госдеп, конгресс и Минфин США повлиять на решение американского суда.

«Какое касательство перечисленные структуры имеют к судебной системе США — на этот вопрос у меня нет ответа, — недоумевает эксперт. — В Штатах разрешено лоббирование законопроектов, но лоббировать вынесение судебных решений в чью-то пользу однозначно запрещено».

Он подчеркнул, что официально ни одно из перечисленных ведомств не способно повлиять на суд. По его предположению, траты Невзлина связаны с необходимостью «актуализировать повестку» и снова напомнить высшим должностным лицам Штатов о ЮКОСе и его тяжбах.

Эксперт отметил, что в начале февраля Апелляционный суд Гааги утвердил решение, обязывающее Россию выплатить $50 млрд ЮКОСу.

«После этого все процессы, которые были приостановлены, сейчас заново открываются, — пояснил юрист-международник. — Если Штаты выдадут исполнительный лист, начнётся поиск активов России в США, на которые можно обратить взыскание».

Исполинов пояснил, что речь идёт в первую очередь об объектах недвижимости. Причём изымать могут только те здания и помещения, которые не связаны с исполнением публичных функций государства. То есть посольство никто не отнимет, но если при посольстве функционирует гостиница или магазин, такая вероятность существует.

В ноябре 2023 года суд Нью-Йорка отклонил довод России о неподсудности этого иска американской юрисдикции. Это означает, что решение АС Гааги с большой вероятностью будет признано и исполнено в американском суде, отметил Исполинов.

Поэтому сейчас, когда судебная система США зашевелилась, Невзлину важно напомнить о себе и о деле ЮКОСа, создать информационный фон. Вот он и «бьёт по всем фронтам», говорит эксперт.

«Полагаю, Невзлин обратился к лоббистам, чтобы элиты в США не забывали о ЮКОСе и чтобы у лиц, влияющих на политику, формировалось определённое мнение об этом процессе», — считает Исполинов.

Лобби как хобби

Сутяжничество стало одним из источников дохода Леонида Невзлина. В интервью Ирине Шихман* он оценил своё состояние в $1 млрд и отметил, что в эпоху «после ЮКОСа» он получал средства от судебных решений в его пользу.

«Я, наверное, вращаюсь вокруг $1 млрд США, потому что я ничего особо не терял, не очень много зарабатывал, но были приходы, связанные с судами, … и инвестиции», — сказал Невзлин.

Невзлин также имеет доли в группе компаний Quadrum, владеющей объектами недвижимости по всему миру, с капитализацией $2 млрд.

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Как узнал RT из базы лоббистов, c 2013 года компании, связанные с Невзлиным и Ходорковским, а также другими акционерами ЮКОСа, потратили не менее $1 млн на контакты с властями Штатов и продвижение своих интересов. Все эти годы они сотрудничают преимущественно с APCO Worldwide.

Вот один из примеров. Как сообщал RT, Ходорковский и Невзлин спонсировали принятие в 2005 году резолюции сената США №322, которая нанесла непоправимый ущерб российско-американским отношениям. Для этого связанные с экс-владельцами ЮКОСа офшорные компании (Corbiere Trust и Palmus Trust) перечислили $160 тыс. APCO Worldwide.

Из-за этого в США даже создали петицию с обращением к генпрокурору с просьбой расследовать этот платёж.

Политическая активность Невзлина возросла после начала СВО. Как рассказывал RT, он организует аукционы в пользу украинской армии и поддерживает некоммерческие организации, покупающие оборудование и обмундирование для ВСУ. В соцсетях он положительно высказывался о признанном в России террористическим батальоне «Азов»** ВСУ.

Сейчас Невзлин живёт в Израиле и отзывается о России как о «мафиозном фашистском государстве».

«Я не могу найти в себе ни любви, ни сочувствия — что к РФ, что к её населению, — писал Невзлин в своём Telegram-канале. — Моё отношение к этой территории — брезгливость, омерзение».

В России Невзлин с 2008 года заочно осуждён на пожизненный срок за организацию убийств, покушение на убийство и разбойное нападение.

* Физические лица, признанные иностранными агентами.

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.