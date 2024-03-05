Россия обжалует решение апелляции по искам экс-акционеров ЮКОСа о выплате $50 млрд
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — заявили в ведомстве.
Ранее суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа.
Также сообщалось, что апартаменты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* в центре Лондона заложены в банк. Об этом RT узнал из британского реестра недвижимости.
* Признан иностранным агентом по решению Минюста России.