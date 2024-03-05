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Россия обжалует решение апелляции по искам экс-акционеров ЮКОСа о выплате $50 млрд

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Россия обжалует решение Апелляционного суда Амстердама, отклонившего доводы о незаконности решения международного арбитража о выплате $50 млрд по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Решение Апелляционного суда города Амстердама от 20.02.2024 по данному делу будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов», — заявили в ведомстве.

Ранее суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа.

Также сообщалось, что апартаменты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* в центре Лондона заложены в банк. Об этом RT узнал из британского реестра недвижимости. 

* Признан иностранным агентом по решению Минюста России.

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