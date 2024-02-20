RT в Telegram
Подпишись

Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа

Короткая ссылка
Апелляционный суд Амстердама отклонил российскую апелляцию по делу ЮКОСа.
Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Youso

Как указывает РИА Новости со ссылкой на решение, суд считает, что решение международного арбитража о выплате более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа должно остаться в силе.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трём компаниям компенсацию в размере примерно $50 млрд на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС.

В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение апелляционного суда о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, дело вернули на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить