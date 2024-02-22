RT: Ходорковский заложил квартиру в Лондоне стоимостью £2,8 млн

Апартаменты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* в центре Лондона заложены в банк. Об этом RT узнал из британского реестра недвижимости. Согласно этим данным, держатель залога — британское представительство швейцарского банка UBS AG.

В 1990-х годах с банком UBS AG сотрудничала НК «ЮКОС», писал RT.

О квартире Ходорковского в Лондоне в январе 2024 года сообщил портал Prigovor.ru. По информации портала, недвижимость представляет собой таунхаус площадью 111 кв. м на территории клубного ЖК St. Edmunds' Terrace. Комплекс построен в Риджентс-Парке, неподалёку от Букингемского дворца.

СМИ также сообщали, что в Лондоне Ходорковский владеет как минимум пятью объектами недвижимости общей стоимостью £24 млн. Среди них — клуб для встреч «Открытой России»**, видеостудия, где снимают передачи для его YouTube-канала, две квартиры в центре и на окраине Лондона.

Ранее RT рассказывал, что Ходорковский заложил своё загородное поместье Best Beech Place стоимостью £6 млн тому же банку UBS AG.

Ходорковский закладывает свои дома не из-за плохого финансового положения, писал RT, а чтобы усложнить возможный их арест и изъятие.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

** Организация, признанная нежелательной по решению Минюста РФ.