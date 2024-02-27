«Противодействие России»: британский МИД профинансирует «свободу прессы» в странах Центральной Азии

Лондон выделит около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ» в странах, имеющих дипломатические представительства Великобритании. Финансирование планируется осуществлять в рамках программы «Развитие СМИ в интересах общества и здоровой информационной среды». Один из регионов развёртывания программы — Центральная Азия, в частности Узбекистан и Киргизия. Опрошенные RT эксперты полагают, что речь идёт о формировании на постсоветском пространстве антироссийского информационного поля с целью воздействия на политические процессы.

МИД Великобритании объявил грантовый конкурс в рамках своей инициативы по работе со СМИ. RT изучил условия выделения гранта и обнаружил, что Форин Офис формулирует основную цель как противодействие «процессам автократизации».

В документации конкурса подчёркивается, что растущей угрозой, в том числе в странах Центральной Азии, «являются недостоверное информирование и дезинформация, которые в значительной степени спонсируются на государственном уровне».

При этом называются два государства региона — Узбекистан и Киргизия.

Из описания требований к заявкам претендующих на гранты организаций также следует, что, помимо непосредственной поддержки «свободных СМИ», акцент необходимо делать на продвижении британской повестки в сфере законодательного регулирования и «безопасности журналистов».

В рамках программы планируется усилить поддержку посольств, высоких комиссий и других представительств Форин Офис. В документации конкурса уточняется, что на осуществление инициатив отведено £3,5 млн и два года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Теневой консорциум

Значительная часть теоретического обоснования необходимости «борьбы с автократами», а также выбора конкретных стран в качестве объекта реализации программы почерпнута из докладов организации V-Dem Institute, которая выступает в роли координирующего «мозгового треста» для многих западных правительственных организаций и вузов.

В числе спонсоров института перечислены Европейская комиссия, американская USAID, фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса, государственный Исследовательский совет Швеции и правительственное Агентство по международному развитию Канады.

Центральноазиатский филиал V-Dem работает на базе Американского университета Центральной Азии (American University of Central Asia) в столице Киргизии Бишкеке.

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Целью работы филиала заявлено «изучение динамики смены режимов и постсоветской трансформации в Центральной Азии и других частях постсоветского пространства».

При этом как руководство бишкекского филиала V-Dem, так и региональный центр по изучению России и стран Восточной Европы непосредственно связаны с Центральноевропейским Университетом (Central European University) (нежелательная организация), деятельность которого Генпрокуратурой РФ была охарактеризована как «умышленно обесценивающая и искажающая российскую историю, преуменьшающая заслуги российских деятелей и продвигающая псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах».

Война за умы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что политика «мягкой силы», продвигаемая Великобританией в странах Центральной Азии, направлена не на развитие местных СМИ, а на монополизацию медиапространства.

«Британцы пытаются лишить местный медиакласс и население традиционных источников информации на русском языке, подсунуть им суррогат. Цель одна — активное противодействие российским информационным потокам», — заявил политолог в беседе с RT.

По мнению председателя Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, новые проекты Великобритании в сфере медиа коррелируют с общей политикой экспансии Лондона в регионе.

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«Лондон принял решение наращивать свою экспансию в Центральной Азии с целью захвата местных ресурсов. Судя по всему, британцы действуют в рамках доктрины Байдена — Карпентера, направленной на дестабилизацию соседних с Россией государств. Для этих целей они планируют в Центрально-Азиатском регионе либо покупать существующие, либо создавать новые СМИ», — уверен эксперт.

Политолог обращает внимание на расширяющуюся работу по дестабилизации Киргизии.

«В качестве примера можно привести ситуацию в Киргизии, где местные СМИ, финансируемые через различные фонды, связанные с США и Великобританией, используются для русофобской пропаганды. Задача одна: формирование в регионе антироссийских режимов в результате организации местных аналогов «цветных революций», — считает Мендкович.

* Организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.