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Минобороны: Великобритания передаст Украине ещё 200 ракет Brimstone

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Британия передаст Украине ещё 200 высокоточных ракет Brimstone, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — отметил он.

По словам Шэппса, данный вид ракет уже показал способность «влиять на ситуацию» на фронте.

Министр добавил, что в ближайшее время Украина также должна будет получить от Великобритании БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Киеву.

Кроме того, Лондон вместе с союзниками по НАТО в первой половине этого года подготовит 10 тысяч бойцов ВС Украины на территории королевства.

Ранее заместитель главы Минобороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что власти Великобритании передали Украине почти все свои самоходные артиллерийские установки AS-90.

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