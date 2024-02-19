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В МО Британии сообщили, что передали Украине почти все свои САУ AS-90

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Власти Великобритании передали Украине почти все свои самоходные артиллерийские установки AS-90. Информацию об этом предоставил заместитель главы Минобороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
В МО Британии сообщили, что передали Украине почти все свои САУ AS-90
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Выступая в палате общин британского парламента, Хиппи отметил, что Британия также «была щедрой» в вопросе боеприпасов. При этом он уточнил, что их запасы, необходимые для обеспечения боеготовности королевства, остались нетронутыми.

«Вклад Великобритании в артиллерию Украины не ограничивается нашими артиллерийскими запасами, а гораздо больше и составляет сотни тысяч боеприпасов», — цитирует Хиппи ТАСС.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны ЕС передать Украине ненужное вооружение.

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