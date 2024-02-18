Премьер Дании Фредериксен призвала Европу передать ВСУ ненужное оружие

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к странам Европы с призывом поставить Вооружённым силам Украины ненужное вооружение.

Об этом датский премьер сказала в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, её слова приводит издание Jyllands Posten.

«У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — сказала Фредериксен.

По её мнению, западным союзникам Киева в краткосрочной перспективе необходимо дать Украине всё, о чём она просит, а в долгосрочной — принять страну в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников нарастить поставки оружия украинской армии для «достижения мира» на Украине.