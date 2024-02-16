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Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине для «достижения мира»

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников нарастить поставки оружия украинской армии для «достижения мира» на Украине.
Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине для «достижения мира»
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом генсек сказал перед началом Мюнхенской конференцией.

«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить ещё больше оружия», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг также призвал к наращиванию объёмов производства оружия как для ВСУ, так и для собственных запасов альянса.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение руками украинцев.

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