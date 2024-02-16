Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине для «достижения мира»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников нарастить поставки оружия украинской армии для «достижения мира» на Украине.

Об этом генсек сказал перед началом Мюнхенской конференцией.

«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить ещё больше оружия», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг также призвал к наращиванию объёмов производства оружия как для ВСУ, так и для собственных запасов альянса.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение руками украинцев.