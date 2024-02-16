Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине для «достижения мира»
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Об этом генсек сказал перед началом Мюнхенской конференцией.
«Если мы хотим продолжительного мира на Украине, мы должны поставить ещё больше оружия», — цитирует его ТАСС.
Столтенберг также призвал к наращиванию объёмов производства оружия как для ВСУ, так и для собственных запасов альянса.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение руками украинцев.