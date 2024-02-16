Патрушев: Западу не удалось нанести России стратегическое поражение на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.
Патрушев назвал украинский конфликт наиболее ярким примером обострения ситуации в мире из-за политики Запада.
«Руками которой (Украины. — RT) Глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло», — подчеркнул он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.