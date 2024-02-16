Патрушев: Западу не удалось нанести России стратегическое поражение на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение руками украинцев.

Об этом он сказал в ходе выступления на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.

Патрушев назвал украинский конфликт наиболее ярким примером обострения ситуации в мире из-за политики Запада.

«Руками которой (Украины. — RT) Глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло», — подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.