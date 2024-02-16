RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: Западу не удалось нанести России стратегическое поражение на Украине

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что странам Запада не удалось нанести России стратегическое поражение руками украинцев.
Патрушев: Западу не удалось нанести России стратегическое поражение на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.

Патрушев назвал украинский конфликт наиболее ярким примером обострения ситуации в мире из-за политики Запада. 

«Руками которой (Украины. — RT) Глобальный Запад хотел нанести стратегическое поражение России. Но у него ничего не вышло», — подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить