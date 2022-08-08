Литовский бизнес соратника Навального Леонида Волкова оказался убыточен

Рекламное агентство Digital Duck бывшего главы сети штабов Алексея Навального* Леонида Волкова закрыло 2021 год с убытками. Об этом свидетельствуют данные реестра Литвы, где зарегистрирована фирма.

За 2021 год общая выручка организации составила €8,7 тыс, согласно отчёту.

На «расходы, связанные с трудовыми отношениями» — зарплату и прочие обязательные отчисления — фирма потратила €3,6 тыс. Ещё €5,3 тыс. ушло на обеспечение работы по основной деятельности. Чистый убыток организации составил €798.

Основным видом деятельности компании указана рекламная. Как писал RT, Волков создал сервис, ориентированный на стримеров и предоставляющий им различные возможности для видеотрансляций.

Ранее RT рассказывал, что фирма, с высокой вероятностью, была открыта ради получения литовского вида на жительство. Во всяком случае, именно после этого Волкову был присвоен asmens kodas — личный код жителя Литвы, какой бывает у граждан и обладателей ВНЖ.

При этом от владельца юрлица требуется трудоустроить минимум трёх граждан Литвы — ежемесячно платить налоги и оплачивать бухгалтерское обслуживание. Однако, согласно последней актуальной выписке, у Digital Duck в штате один сотрудник. Это директор организации Джулиана Карло.

Она сменила на этом посту Волкова, который был главной фирмы только в первые месяцы после её создания. Карло одновременно возглавляет «Объединение региональных журналистов» в Вильнюсе.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.