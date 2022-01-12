Премьер Казахстана Смаилов поручил выработать предложения по реформе армии

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил Министерству обороны выработать предложения по реформе армии и разведки.

«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооружённых сил и разведсообщества», — приводит РИА Новости слова Смаилова на первом заседании нового состава правительства.

Также премьер поручил Министерству национальной экономики до 20 января разработать проект программы действий правительства на 2022 год.

Кроме того, Смаилов поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.

Ранее Алихан Смаилов заявил, что одной из задач правительства является выведение страны из масштабного кризиса.