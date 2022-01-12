Премьер Казахстана Смаилов заявил о необходимости вывести страну из кризиса
- AP
«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесённый террористами и мародёрами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — приводит РИА Новости слова Смаилова на первом заседании нового кабинета.
Он отметил, что это сложные задачи, решать которые в текущих условиях не доводилось ни одному правительству.
Ранее Алихан Смаилов провёл телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным.