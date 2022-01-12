Премьер Казахстана Смаилов заявил о необходимости вывести страну из кризиса

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что одной из задач правительства является выведение страны из масштабного кризиса.
Премьер Казахстана Смаилов заявил о необходимости вывести страну из кризиса
  • AP

«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесённый террористами и мародёрами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — приводит РИА Новости слова Смаилова на первом заседании нового кабинета.

Он отметил, что это сложные задачи, решать которые в текущих условиях не доводилось ни одному правительству.

Ранее Алихан Смаилов провёл телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным.

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