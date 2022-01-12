Премьер Казахстана Смаилов заявил о необходимости вывести страну из кризиса

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что одной из задач правительства является выведение страны из масштабного кризиса.

«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесённый террористами и мародёрами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — приводит РИА Новости слова Смаилова на первом заседании нового кабинета.

Он отметил, что это сложные задачи, решать которые в текущих условиях не доводилось ни одному правительству.

Ранее Алихан Смаилов провёл телефонный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным.