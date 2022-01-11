Новый премьер-министр Казахстана провёл разговор с Мишустиным
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба казахстанского премьера.
«Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
Смаилов отметил, что правительство Казахстана остаётся твёрдо приверженным курсу на углубление стратегического партнёрства с Россией.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.