В Казахстане задержаны более 4,2 тысячи участников протестов, в том числе иностранцы

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тыс. человек, в том числе граждан иностранных государств. Об этом сообщает Kazinform.

«По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сёл Алма-Атинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов.

Задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Президент республики также отметил, что террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом.