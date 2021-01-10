Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»

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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» назвал отца «очень плохим пациентом».
Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»
  • Reuters

«Разве президенты бывают послушными?» — сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос о своём лечении от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.  

В свою очередь, младший сын Лукашенко Николай отметил, что его отец — «очень плохой пациент».

«Отвратительный просто. Он отказывается делать всё, что необходимо делать», — сказал Николай.

Как подчеркнул Лукашенко, в этот раз он лечился.

«Потому что до послания белорусскому народу и парламенту оставалось сколько? Пять дней? Я говорю: «У вас пять дней — поставить меня на ноги», — рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко отмечал, что пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе. 

В конце июля 2020 года Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс COVID-19. Он также отмечал, что не собирается вакцинироваться.

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