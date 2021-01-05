Лукашенко назвал COVID-19 наказанием человечеству за отношение к природе

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Пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия «Горизонт» в Минске.
Лукашенко назвал COVID-19 наказанием человечеству за отношение к природе
  • Reuters

«В своём послании (новогоднее обращение. — RT) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, если у человека не будет гармонии с природой, то он будет нездоров.

«И дети наши будут нищими», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что пандемия стала уже не медицинской проблемой, а геополитической

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