Лукашенко спрогнозировал непростой год для Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что 2021 год будет непростым для страны.

Об этом он сказал во время встречи с генпрокурором Андреем Шведом.

«2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ещё до президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, он предполагал, что пандемия коронавируса приведёт к тому, что «крупные игроки на мировой арене начнут делить мир».

«Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в своём новогоднем обращении заявил, что белорусам нужно «перевернуть страницу» и писать новую главу истории страны.