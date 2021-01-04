Лукашенко спрогнозировал непростой год для Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что 2021 год будет непростым для страны.
Лукашенко спрогнозировал непростой год для Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время встречи с генпрокурором Андреем Шведом. 

«2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ещё до президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, он предполагал, что пандемия коронавируса приведёт к тому, что «крупные игроки на мировой арене начнут делить мир».

«Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в своём новогоднем обращении заявил, что белорусам нужно «перевернуть страницу» и писать новую главу истории страны.

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