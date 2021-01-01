Лукашенко призвал граждан Белоруссии «перевернуть страницу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём новогоднем обращении заявил, что белорусам нужно «перевернуть страницу» и писать новую главу истории страны.

«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернём страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия будущего обязательно будет лучше нынешней.

Белорусский лидер также призвал сделать 2021-й годом народного единства.

Ранее Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения красной черты и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.