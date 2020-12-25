Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения детской инфекционной клинической больницы Минска заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19.
Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса
  • Reuters

«Я вакцинироваться, прививаться не буду — моё настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче», — цитирует СТВ главу государства.

Он также прокомментировал ситуацию с вакцинацией в Белоруссии.

«Мы планируем миллион двести, а сколько будет, зависит от вас. Может, и два миллиона. Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем с выбором вакцин», — добавил он.

В конце июля Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс COVID-19.

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