Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса
- Reuters
«Я вакцинироваться, прививаться не буду — моё настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче», — цитирует СТВ главу государства.
Он также прокомментировал ситуацию с вакцинацией в Белоруссии.
«Мы планируем миллион двести, а сколько будет, зависит от вас. Может, и два миллиона. Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем с выбором вакцин», — добавил он.
В конце июля Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс COVID-19.