Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
  • Reuters

«Cамое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что ранее говорил, что 97% населения перенесут коронавирусную инфекцию без симптомов.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — отметил он.

Лукашенко неоднократно называл коронавирусную пандемию «психозом».

Ранее Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).

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