Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
- Reuters
«Cамое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — приводит БЕЛТА его слова.
Лукашенко отметил, что ранее говорил, что 97% населения перенесут коронавирусную инфекцию без симптомов.
«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — отметил он.
Лукашенко неоднократно называл коронавирусную пандемию «психозом».
Ранее Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).