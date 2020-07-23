Лукашенко назвал затраты Белоруссии на борьбу с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).

«Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусская система здравоохранения справилась с распространением коронавируса.

Также Лукашенко рекомендовал гражданам отдыхать в этом году только в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.