Лукашенко назвал затраты Белоруссии на борьбу с коронавирусом

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).
Лукашенко назвал затраты Белоруссии на борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

«Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусская система здравоохранения справилась с распространением коронавируса.

Также Лукашенко рекомендовал гражданам отдыхать в этом году только в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить